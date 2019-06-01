Метальников – лучший защитник ВХЛ

Леонид Метальников признан лучшим защитником чемпионата ВХЛ по итогам минувшего сезона-2018/19. В составе "Сарыарки" в регулярном чемпионате он набрал 22 (7+15) очка, а в плей-офф - 10 (4+6). Суммарный показатель полезности составил "+26".

Напомним, Метальников продолжит карьеру в "Барысе"​.