Леонид Метальников признан лучшим защитником чемпионата ВХЛ по итогам минувшего сезона-2018/19. В составе "Сарыарки" в регулярном чемпионате он набрал 22 (7+15) очка, а в плей-офф - 10 (4+6). Суммарный показатель полезности составил "+26".
Напомним, Метальников продолжит карьеру в "Барысе".
🎉Новичок "Барыса" Леонид Метальников – лучший защитник ВХЛ 2018/2019. Минувший сезон казахстанец провёл в @saryarka_krg , с которой выиграл Кубок Петрова! https://t.co/Yf1y0zbSI6 pic.twitter.com/SWZE1Lo7UX— ХК Барыс (@AstanaBarys) 31 мая 2019 г.
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