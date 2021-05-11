«Металлург» выразил соболезнования в связи со стрельбой в казанской гимназии
13:13
Хоккейный клуб «Металлург» выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в одной из школ Казани.
«Хоккейный клуб «Металлург» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской гимназии №175, а пострадавшим желает крепкого здоровья и скорейшего выздоровления. Скорбим вместе с вами, Татарстан», — говорится в сообщении.
Стрельба произошла утром 11 мая в школе № 175 в Казани. На учебное заведение напали два вооруженных человека. Одного из них удалось задержать, второй был ликвидирован. Очевидцы слышали взрыв во время стрельбы в школе.
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