«Металлург» выразил соболезнования в связи со стрельбой в казанской гимназии

Хоккейный клуб «Металлург» выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в одной из школ Казани.

«Хоккейный клуб «Металлург» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской гимназии №175, а пострадавшим желает крепкого здоровья и скорейшего выздоровления. Скорбим вместе с вами, Татарстан», — говорится в сообщении.