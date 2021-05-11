Систему «Спартака» пополнили два молодых игрока из «Лады»

«Спартак» и «Лада» произвели обмен, по результатам которого в клуб из Тольятти отправились вратарь Александр Трушков, защитник Юрий Козловский и нападающий Антон Первов. Систему красно-белых пополнили защитники Дмитрий Костенко и Степан Фролов, сообщает сайт московского клуба 11 мая.

18-летний Дмитрий Костенко — воспитанник тольяттинского хоккея, неоднократно привлекался в состав юниорских сборных России. В МХЛ провел в общей сложности 78 матчей, в которых набрал 42 (12+30) очка. В ВХЛ защитник сыграл 48 игр, набрав 10 (1+9) очков.

16-летний Степан Фролов также является воспитанником тольяттинского хоккея, в прошлом сезоне дебютировал в МХЛ. Принял участие в 39 матчах, в которых набрал 1 (0+1) очко.