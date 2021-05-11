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Иван Игумнов подписал новый контракт с «Динамо»

12:40
Иван Игумнов. Фото ХК «Динамо».
Иван Игумнов. Фото ХК «Динамо».
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Нападающий «Динамо» Иван Игумнов продлил контракт с московским клубом, сообщает официальный сайт команды 11 мая. Новое соглашение с 24-летним форвардом рассчитано на два года.

Игумнов — воспитанник московского хоккея. Выпускник хоккейной школы «Динамо» им. А. И. Чернышева.

В составе «Динамо» он провел 275 матчей, в которых набрал 59 (27+32) очков при показателе полезности «+18».

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/157537-ivan_igumnov_zaklyuchil_novoe_soglashenie_s____dinamo__

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