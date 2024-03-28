«Металлург» — «Спартак»: видеообзор пятого матча серии Кубка Гагарина

«Металлург» в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ дома обыграл «Спартак» — 5:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

В составе магнитогорцев дубль оформил Данила Юров, еще по шайбе забросили Денис Зернов, Даниил Вовченко и Егор Коробкин. У москвичей голы на счету Михаила Мальцева, Германа Рубцова и Павла Порядина.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Металлурга». Шестой матч пройдет в Москве 30 марта и начнется в 17.00 мск.