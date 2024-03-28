«Металлург» — «Спартак»: Кареев сменил Николаева после трех пропущенных голов в первом периоде

«Спартак» в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ встречается с «Металлургом».

На 20-й минуте вратарь московской команды Андрей Кареев заменил Дмитрия Николаева, который пропустил три шайбы после девяти бросков в створ. Для Кареева это первый матч в текущем плей-офф.

В текущем сезоне Кареев провел 23 матча в регулярном чемпионата КХЛ, один раз сыграв на ноль при коэффициенте надежности 2.63.

Счет в серии 2-2.