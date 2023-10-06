«Динамо Минск» — «Локомотив»: прямая трансляция матча КХЛ
Минское «Динамо» на своем льду примет «Локомотив» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 6 октября, в пятницу. Встреча пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Минск-Арена» в Минске (Белоруссия) и начнется в 19.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния «Динамо Минск» — «Локомотив» можно на сайте «СЭ».
Игру в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке. Эфир начнется — в 19.20 мск.
Жители Белоруссии смогут посмотреть игру местной команды на телеканале «Беларусь 5». Для жителей Ярославля и Ярославской области трансляции на телеканале «Первый Ярославский» не будет.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|16
|11
|5
|25
|2
|Автомобилист
|15
|9
|6
|20
|3
|Лада
|16
|8
|8
|20
|4
|Ак Барс
|14
|9
|5
|19
|5
|Сибирь
|15
|7
|8
|16
|6
|Авангард
|13
|7
|6
|16
|7
|Трактор
|15
|7
|8
|16
|8
|Сал. Юлаев
|14
|7
|7
|14
|9
|Адмирал
|13
|5
|8
|12
|10
|Амур
|13
|4
|9
|12
|11
|Барыс
|14
|3
|11
|10
|12
|Нефтехимик
|13
|3
|10
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|14
|11
|3
|22
|2
|Торпедо
|14
|10
|4
|21
|3
|Сочи
|14
|10
|4
|20
|4
|Динамо М
|14
|10
|4
|20
|5
|Спартак
|15
|8
|7
|18
|6
|ЦСКА
|14
|7
|7
|15
|7
|Динамо Мн
|13
|6
|7
|14
|8
|Северсталь
|13
|6
|7
|13
|9
|Куньлунь РС
|17
|6
|11
|13
|10
|СКА
|13
|6
|7
|12
|11
|Витязь
|14
|3
|11
|7
|6.10
|12:30
|
Адмирал – Лада
|3 : 2
|6.10
|15:30
|
Сибирь – Автомобилист
|0 : 4
|6.10
|17:00
|
Металлург Мг – Сал. Юлаев
|6 : 3
|6.10
|19:00
|
ЦСКА – СКА
|- : -
|6.10
|19:00
|
Витязь – Барыс
|- : -
|6.10
|19:30
|
Динамо Мн – Локомотив
|- : -