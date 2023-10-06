Минское «Динамо» сыграет с «Локомотивом» в регулярном чемпионате КХЛ 6 октября

Минское «Динамо» на своем льду примет «Локомотив» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 6 октября, в пятницу. Встреча пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Минск-Арена» в Минске (Белоруссия) и начнется в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Динамо Минск» — «Локомотив» можно на сайте «СЭ».

Игру в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке. Эфир начнется — в 19.20 мск.

Жители Белоруссии смогут посмотреть игру местной команды на телеканале «Беларусь 5». Для жителей Ярославля и Ярославской области трансляции на телеканале «Первый Ярославский» не будет.

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