Латыш Калниньш о переходе в «Амур»: «Сейчас это непопулярное решение, но это лучший вариант для моей семьи»

Латвийский вратарь Янис Калниньш подтвердил, что подписал контракт с «Амуром» и объяснил свой выбор в пользу команды из Хабаровска.

«Сейчас это непопулярное решение, но я принял его, потому что мне осталось играть не так долго. Это лучший вариант для моей семьи и для меня с точки зрения жизни после ухода из хоккея.

Я взрослый человек и понимаю, как сейчас могут отреагировать люди и как ситуацию могут повернуть в СМИ. Каждый из нас живет своей жизнью и принимает решения, которые лучше всего подойдут для себя и своих близких», — приводит Sportacentrs слова Калниньша.

Сегодня, 6 июля, «Амур» объявил о заключении контракта с 30-летним Калниньшем. До этого хоккеист уже выступал в КХЛ за рижское «Динамо» и «Йокерит».