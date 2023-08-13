«Металлург» разгромил московское «Динамо» на Кубке Республики Башкортостан
Магнитогорский «Металлург» разгромно обыграл московское «Динамо» в матче Кубка Республики Башкортостан — 7:2.
Заброшенными шайбами за «Металлург» отметились Дмитрий Силантьев, Павел Акользин, Никита Гребенкин (дубль), Валерий Орехов, Роман Канцеров и Семен Кошелев.
За бело-голубых отличились Илья Каблуков и Никита Гусев.
Кубок Республики Башкортостан
«Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Москва) — 7:2 (2:1, 2:1, 3:0)
Голы: Каблуков — 1 (мен., Муранов), 7:12 — 0:1. Силантьев — 1 (М. Хабаров), 12:10 — 1:1. Акользин — 1 (Карпов), 17:22 — 2:1. Гребенкин — 1 (бол., Силантьев, Еременко), 24:12 — 3:1. Орехов — 1 (Гребенкин), 33:47 — 4:1. Гусев — 3 (бол., Уил, Ожиганов), 37:00 — 4:2. Гребенкин — 2 (бол., Канцеров, Дронов), 50:58 — 5:2. Канцеров — 2 (Коробкин), 53:26 — 6:2. Кошелев — 1 (бол., Дронов), 59:58 — 7:2.
Вратари: Загидулин — К.Л. Волков.
Штраф: 10 — 10.
Судьи: Кулаков, Степучев.
13 августа. Уфа. Уфа-Арена.
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