Разин — об игре «Металлурга» на турнире в Башкортостане: «Можно сказать, что турнир мы провели идеально»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Динамо» (7:2) в матче Кубка Республики Башкортостан.
— У нас была длительная поездка — мы сразу прилетели из Минска на турнир в Уфу. Я рад, что вишенкой на торте стала сегодняшняя игра. Все, что мы старались выполнять во время тренировочного цикла, сегодня на 9 баллов из 10 исполнили.
— Каким получился турнир для вашей команды?
— В первую очередь, понравилось движение, тактические действия. Если не брать игру с «Салаватом», когда мы проиграли из-за технических ошибок, то можно сказать, что турнир мы провели идеально.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
|1.09
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ЦСКА – Ак Барс
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