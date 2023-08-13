Разин — об игре «Металлурга» на турнире в Башкортостане: «Можно сказать, что турнир мы провели идеально»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Динамо» (7:2) в матче Кубка Республики Башкортостан.

— У нас была длительная поездка — мы сразу прилетели из Минска на турнир в Уфу. Я рад, что вишенкой на торте стала сегодняшняя игра. Все, что мы старались выполнять во время тренировочного цикла, сегодня на 9 баллов из 10 исполнили.

— Каким получился турнир для вашей команды?

— В первую очередь, понравилось движение, тактические действия. Если не брать игру с «Салаватом», когда мы проиграли из-за технических ошибок, то можно сказать, что турнир мы провели идеально.