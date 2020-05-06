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«Металлург» расторг контракт с рекордсменом клуба Бирюковым

15:22
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«Металлург» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с Евгением Бирюковым по обоюдному согласию сторон. Его соглашение действовало еще один сезон.

34-летний защитник дебютировал в «Металлурге» в сезоне-2005/06 и с того момента провел за «Магнитку» 928 матчей, в которых забросил 25 шайб и сделал 123 голевые передачи при 573 штрафных минутах.

Бирбков — двукратный обладатель Кубка Гагарина. В 2012 году он выиграл чемпионат мира в составе сборной России.

Дополнительная информация:

https://www.metallurg.ru/press/club-news/474927/

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