«Металлург» расторг контракт с рекордсменом клуба Бирюковым

«Металлург» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с Евгением Бирюковым по обоюдному согласию сторон. Его соглашение действовало еще один сезон.

34-летний защитник дебютировал в «Металлурге» в сезоне-2005/06 и с того момента провел за «Магнитку» 928 матчей, в которых забросил 25 шайб и сделал 123 голевые передачи при 573 штрафных минутах.

Бирбков — двукратный обладатель Кубка Гагарина. В 2012 году он выиграл чемпионат мира в составе сборной России.