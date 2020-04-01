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«Металлург» продлил контракт с Нестрашилом на один сезон

15:49

Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с нападающим Андреем Нестрашилом на один сезон, сообщает пресс-служба КХЛ.

Нестрашил присоединился к «Металлургу» летом 2019 года. На счету 29-летнего хоккеиста 26 очков (15+11) в 53 матчах за команду из Магнитогорска при показателе полезности «-2». В России чех также выступал за «Нефтехимик» с 2017 по 2019 год.

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