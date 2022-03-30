«Металлург» повторил рекорд «Локомотива» по результативности в серии для одной команды
«Металлург» и «Авангард» завершили серию второго раунда плей-офф КХЛ в седьмом матче (4:0). После шести игр у омской команды были шансы на то, чтобы установить новый рекорд результативности в серии для одной команды. Но «Магнитка», сдержав атаку соперника, не позволила омичам сдвинуться с отметки 25 шайб и повторила рекорд «Локомотива» (26 голов) самостоятельно.
Команды, забившие больше всего голов в одной серии плей-офф КХЛ
|
Сезон
|
Стадия
|
Команда
|
Серия
|
Матчи
|
Голы
|
2010/11
|
Второй раунд
|
Локомотив
|
Динамо Р
|
4-1
|
5 (26)
|
2021/22
|
Второй раунд
|
Металлург
|
Авангард
|
4-3
|
7 (26)
|
2012/13
|
Первый раунд
|
Трактор
|
Барыс
|
4-3
|
7 (25)
|
2021/22
|
Второй раунд
|
Авангард
|
Металлург
|
3-4
|
7 (25)
|
2012/13
|
Первый раунд
|
Трактор
|
Барыс
|
4-3
|
7 (25)
|
2010/11
|
Финал конференции
|
Атлант
|
Локомотив
|
2-4
|
6 (24)
|
2019/20
|
Первый раунд
|
Йокерит
|
Локомотив
|
4-2
|
6 (24)
|
2010/11
|
Первый раунд
|
Локомотив
|
Динамо Мн
|
4-3
|
7 (24)
|
2013/14
|
Финал
|
Металлург
|
Лев
|
4-3
|
7 (24)
|
2017/18
|
Первый раунд
|
Авангард
|
Салават Юлаев
|
3-4
|
7 (24)
|
2016/17
|
Первый раунд
|
СКА
|
Витязь
|
4-0
|
7 (23)
|
2009/10
|
Второй раунд
|
Локомотив
|
Спартак
|
4-2
|
6 (23)
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|4 : 0