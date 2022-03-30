«Металлург» повторил рекорд «Локомотива» по результативности в серии для одной команды

«Металлург» и «Авангард» завершили серию второго раунда плей-офф КХЛ в седьмом матче (4:0). После шести игр у омской команды были шансы на то, чтобы установить новый рекорд результативности в серии для одной команды. Но «Магнитка», сдержав атаку соперника, не позволила омичам сдвинуться с отметки 25 шайб и повторила рекорд «Локомотива» (26 голов) самостоятельно.

Команды, забившие больше всего голов в одной серии плей-офф КХЛ