Главный тренер «Металлурга» ответил на вопрос про серию плей-офф с «Трактором»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев отказался пока говорить о предстоящей серии финала плей-офф Восточной конференции против «Трактора».

— С «Трактором» в такой хоккей не поиграешь. У них совсем другая модель игры.

— Дайте выдохнуть хоть немного. О «Тракторе» завтра поговорим.

«Металлург» в среду со счетом 4:0 обыграл омский «Авангард» в седьмом матче полуфинала Восточной конференции и вышел в третий раунд плей-офф. В финале Восточной конференции магнитогорский клуб встретится с челябинским «Трактором».

В другом полуфинале Кубка Гагарина сыграют московский ЦСКА и петербургский СКА.