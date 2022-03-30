«Дайте выдохнуть хоть немного». Воробьев — о серии с «Трактором»
Главный тренер «Металлурга» ответил на вопрос про серию плей-офф с «Трактором»
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев отказался пока говорить о предстоящей серии финала плей-офф Восточной конференции против «Трактора».
— С «Трактором» в такой хоккей не поиграешь. У них совсем другая модель игры.
— Дайте выдохнуть хоть немного. О «Тракторе» завтра поговорим.
«Металлург» в среду со счетом 4:0 обыграл омский «Авангард» в седьмом матче полуфинала Восточной конференции и вышел в третий раунд плей-офф. В финале Восточной конференции магнитогорский клуб встретится с челябинским «Трактором».
В другом полуфинале Кубка Гагарина сыграют московский ЦСКА и петербургский СКА.
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
Результаты / календарь
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6.04
|30.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|4 : 0
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