Метсола: «Я хочу Кубок Гагарина! Поэтому и перешел в «Салават Юлаев»
Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.
«Соскучился ли по тренировкам? Мы будем работать с новым тренером вратарей, и мне интересно, как он строит тренировочный процесс и какой это даст результат. С нетерпением жду этого. Это отличная возможность улучшить свою игру. Несмотря на то, что я становлюсь старше, я хочу быть лучше.
Какие ожидания от сезона? Я хочу кубок! Поэтому я и перешел в «Салават». В прошлом сезоне у нас был отличный шанс для этого, но нам не удалось победить. Думаю, в этом году у нас снова есть прекрасная возможность для победы», — цитирует Метсолу официальный сайт клуба.
В сезоне-2020/21 «Салават Юлаев» вышел в плей-офф, заняв 4-е место на Востоке. В полуфинале конференции уфимский клуб проиграл «Ак Барсу» — 0:4.
Дополнительная информация:
https://hcsalavat.ru/news/yuha-metsola-nesmotrya-na-chto-ya-stanovlyus-starshe-ya-hochu-byt-luchshe/
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