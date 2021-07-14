Метсола: «Я хочу Кубок Гагарина! Поэтому и перешел в «Салават Юлаев»

Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

«Соскучился ли по тренировкам? Мы будем работать с новым тренером вратарей, и мне интересно, как он строит тренировочный процесс и какой это даст результат. С нетерпением жду этого. Это отличная возможность улучшить свою игру. Несмотря на то, что я становлюсь старше, я хочу быть лучше.

Какие ожидания от сезона? Я хочу кубок! Поэтому я и перешел в «Салават». В прошлом сезоне у нас был отличный шанс для этого, но нам не удалось победить. Думаю, в этом году у нас снова есть прекрасная возможность для победы», — цитирует Метсолу официальный сайт клуба.

В сезоне-2020/21 «Салават Юлаев» вышел в плей-офф, заняв 4-е место на Востоке. В полуфинале конференции уфимский клуб проиграл «Ак Барсу» — 0:4.