«Металлург» подписал однолетний контракт с 39-летним Кошечкиным

«Металлург» заключил контракт с вратарем Василием Кошечкиным.

Как сообщает пресс-служба клуба, срок соглашения рассчитан на один год — до конца сезона-2022/23.

В прошедшем регулярном чемпионате на счету 39-летнего вратаря 14 матчей и 10 побед, две из которых «на ноль». Коэффициент надежности Кошечкина 2,01 процента и 93,4 процента отраженных бросков. В плей-офф голкипер провел 23 матча, одержал 15 побед, показав 93,1 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,19.

По ходу сезона Кошечкин установил ряд клубных рекордов для голкиперов. Так, он провел свою 500-ю игру за «Металлург», которая стала 100-й «на ноль». Затем он преодолел отметку в 70 побед с «Металлургом» в плей-офф, и всего на счету игрока 300 побед в составе Магнитки.

Также вратарю принадлежит самая длинная «сухая» серия в истории финалов Кубка Гагарина — 156 минут и 34 секунды.

Кошечкин выступает за «Металлург» с 2013 года.