«Металлург» подписал однолетний контракт с 39-летним Кошечкиным
«Металлург» заключил контракт с вратарем Василием Кошечкиным.
Как сообщает пресс-служба клуба, срок соглашения рассчитан на один год — до конца сезона-2022/23.
В прошедшем регулярном чемпионате на счету 39-летнего вратаря 14 матчей и 10 побед, две из которых «на ноль». Коэффициент надежности Кошечкина 2,01 процента и 93,4 процента отраженных бросков. В плей-офф голкипер провел 23 матча, одержал 15 побед, показав 93,1 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,19.
По ходу сезона Кошечкин установил ряд клубных рекордов для голкиперов. Так, он провел свою 500-ю игру за «Металлург», которая стала 100-й «на ноль». Затем он преодолел отметку в 70 побед с «Металлургом» в плей-офф, и всего на счету игрока 300 побед в составе Магнитки.
Также вратарю принадлежит самая длинная «сухая» серия в истории финалов Кубка Гагарина — 156 минут и 34 секунды.
Кошечкин выступает за «Металлург» с 2013 года.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4