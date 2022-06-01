Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров поделился мнением об игре нападающего команды Александра Попова в финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга».

Напомним, что 41-летний Попов получил травму в третьем матче серии с «Металлургом». Нападающий с поврежедением играл в решающей встрече, где забросил победную шайбу. Также он получил приз самому ценному игроку Кубка Гагарина.

«Я не был удивлен желанием Александра играть, даже зная диагноз, — приводит слова Федорова Sport24. — Считаю, что это и есть спортивный подвиг. Это и есть тот характер, который помог ЦСКА достичь такого результата. Попов — это тот лидер, который с оторванной ногой вышел бы и забил гол. Он положил свое здоровье на плаху нашей победы».

52-летний Федоров в дебютном сезоне в качестве главного тренера привел ЦСКА к победе в Кубке Гагарина.