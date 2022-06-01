«Торпедо» подписало пробный контракт с Кручининым

«Торпедо» подписало пробный контракт с нападающий Алексеем Кручининым, сообщает официальный сайт нижегородского клуба.

Прошедший сезон 30-летний россиянин провел в «Сибири».

На счету нападающего 10 (4+6) очков в 28 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Также он провел 2 матча в розыгрыше Кубка Гагарина.

Ранее Кручинин играл за СКА, «Локомотив», «Трактор», «Югру», «Салават Юлаев» и «Куньлунь».