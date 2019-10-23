«Металлург» победил «Ак Барс» и одержал третью победу кряду, Кошечкин сыграл на ноль

«Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в серии буллитов обыграл «Ак Барс» — 1:0. Свои попытки реализовали Роман Любимов и Брэндон Козун. Василий Кошечкин отыграл на ноль и отразил 4 буллита.

В конце первого периода Кошечкину порезали коньком шею. Порез оказался несильным. Голкипер был заменен на Станислава Галимова, но затем вернулся и продолжил встречу. Также нападающий казанцев Владимир Ткачев покинул лед на носилках после столкновения с Егором Коробкиным.

«Металлург» одержал третью победу кряду и с 20 очками поднялся на 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» (31) — первый.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит: Козун.

Вратари: Кошечкин (Галимов, 13:14, Кошечкин, 14:42) — Билялов.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 37 (11+9+9+8) — 26 (8+8+6+4).

Судьи: Гофман, Гусев.

23 октября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

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