«Металлург» обменял нападающего Платонова в «Северсталь»

«Металлург» обменял нападающего Юрия Платонова в «Северсталь», сообщает пресс-служба клуба из Магнитогорска.

«Магнитка» получила денежную компенсацию в обмен на 22-летнего нападающего.

Хоккеист провел один матч в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ, проведя на льду 13 минут и 44 секунды в игре с ЦСКА (2:6).

В ВХЛ Платонов выступал за «Южный Урал» и записал на свой счет 2 гола в 4 матчах.