Быков — об отстранении Радулова: «Чем быстрее они разберутся в этом вопросе, тем будет лучше для результата»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в интервью «СЭ» отреагировал на отстранение Александра Радулова от игры за основной состав «Ак Барса».

«Что касается отстранения Радулова, считаю, что это внутренняя кухня команды. Это рабочий процесс, который происходит в командах. Думаю, чем быстрее они разберутся в этом вопросе, тем будет лучше для игрока, для команды, для болельщиков и для результата», — сказал Быков «СЭ».

Российский нападающий в этом сезоне КХЛ набрал 15 (8+7) очков в 21 игре за казанский клуб. «Ак Барс» занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 24 очка в 23 матчах.