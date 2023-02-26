Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:30

«Салават Юлаев» в серии буллитов победил «Металлург» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Салават Юлаев» в серии буллитов победил «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В основное время за «Металлург» отличился Семен Кошелев.

В составе «Салавата Юлаева» забросил Алексей Пустозеров.

В серии послематчевых бросков автором победного буллита стал нападающий уфимцев Данил Башкиров.

«Магнитка» располагается на 5-м месте в турнирной таблице «Востока» с 83 очками за 68 матчей.

«Салават» находится на 2-й строчке с 86 баллами за 68 игр.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кошелев — 12, 25:39 — 1:0. Пустозеров — 11 (Хмелевский, Алалыкин), 45:18 — 1:1.

Победный буллит: Башкиров.

Вратари: Кошечкин — Ежов (60:11).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 37 (7+13+17+0) — 38 (9+13+10+6).

Судьи: Раводин, Соин.

26 февраля. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7500 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
4
2
Читайте также
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
РУСАДА тоже опротестовало вердикт по делу Валиевой. Чем недовольны в Москве
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ларионов о поражении от «Трактора»: «У нас были другие задачи. Это не оправдание, а факт»

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ: «Ак Барс» — «Авангард», «Динамо» Москва — «Спартак» и другие матчи 26 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 67 37 30 85
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 67 28 39 64
10 Куньлунь 67 21 46 49
11 Сочи 67 10 57 30
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 67 40 27 89
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 67 39 28 85
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Результаты / календарь
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
26.02 13:30
Сибирь – Автомобилист
 0 : 2
26.02 14:30
Трактор – Торпедо
 6 : 2
26.02 15:00
Металлург – Сал. Юлаев
 1 : 2 Б
26.02 15:00
Северсталь – ЦСКА
 6 : 4
26.02 17:00
Сочи – Куньлунь
 - : -
26.02 17:30
Ак Барс – Авангард
 - : -
26.02 17:30
Динамо М – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости