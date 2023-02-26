Ларионов о поражении от «Трактора»: «У нас были другие задачи. Это не оправдание, а факт»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Трактора» (2:6) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Хочу поздравить «Трактор» с хорошей игрой. Очень важно завершить сезон победой, особенно в той непростой ситуации, в которой оказалась команда. Желаю «Трактору» успехов в будущем. Для нашей команды не самая лучшая игра, не самая лучшая концовка. Но у нас были немножко другие задачи. Это не оправдание, а факт.
Мы не выставили целую группу игроков, потому что у нас длинный сезон, много травм. Надо было ребят сберечь, у нас нет большой скамейки. Но те, кто вышел, не проявили нужных качеств. Не хочу называть имена, говорю о команде в целом. Я разочарован результатом, вопросов нет. Это было сказано сразу после игры в раздевалке. Хорошая новость в том, что у нас есть три дня, чтобы все забыть, отдохнуть и подготовиться к первому матчу плей-офф», — приводит слова Ларионова сайт КХЛ.
«Трактор» завершил регулярный чемпионат КХЛ на девятом место Восточной конференции. «Торпедо» в плей-офф сыграет с московским «Динамо».
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|26.02
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Сибирь – Автомобилист
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Трактор – Торпедо
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|
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|
Северсталь – ЦСКА
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Сочи – Куньлунь
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Динамо М – Спартак
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