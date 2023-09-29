«Магнитка» победила «Салават Юлаев»

Магнитогорский «Металлург» на выезде победил «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:0.

Шайбу в начале третьего периода забросил Робин Пресс.

«Магнитка» с 19 очками лидирует на «Востоке». Команда прервала серию из 3 поражений. В следующем матче «Металлург» сыграет дома с «Нефтехимиком» 2 октября.

«Салават Юлаева» с 12 очками на 6-м месте. В следующем матче уфимцы сыграют на выезде с «Ладой» 2-го числа.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Пресс — 2 (Карпов, Михайлис), 41:44 — 0:1.

Вратари: Самонов (58:07) — Загидулин.

Штраф: 8 — 0.

Броски: 28 (3+10+15) — 32 (11+15+6).

Судьи: Беляев, Кулаков.

29 сентября. Уфа. Уфа-Арена.