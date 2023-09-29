Пулккинен подписал контракт с «Куньлунем»
Финский нападающий Теему Пулккинен заключил контракт с «Куньлунь Ред Стар», сообщает пресс-служба КХЛ.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.
Пулккинен с мая 2021 года по апрель 2023 играл за «Трактор». Также в КХЛ 31-летний хоккеист выступал за минское «Динамо», московское «Динамо» и «Локомотив». Всего на счету форварда в лиге 282 матча и 173 (99+74) очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|7
|5
|17
|2
|Лада
|12
|6
|6
|15
|3
|Ак Барс
|11
|7
|4
|15
|4
|Автомобилист
|12
|6
|6
|14
|5
|Сибирь
|11
|6
|5
|13
|6
|Сал. Юлаев
|10
|6
|4
|12
|7
|Трактор
|12
|5
|7
|12
|8
|Авангард
|9
|5
|4
|11
|9
|Барыс
|11
|3
|8
|10
|10
|Амур
|10
|3
|7
|9
|11
|Адмирал
|10
|3
|7
|8
|12
|Нефтехимик
|11
|3
|8
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|11
|9
|2
|19
|2
|Локомотив
|11
|8
|3
|16
|3
|Динамо М
|11
|8
|3
|16
|4
|Спартак
|12
|7
|5
|15
|5
|Сочи
|11
|7
|4
|14
|6
|СКА
|11
|6
|5
|12
|7
|Куньлунь РС
|12
|6
|6
|12
|8
|ЦСКА
|12
|5
|7
|11
|9
|Северсталь
|10
|5
|5
|11
|10
|Динамо Мн
|10
|4
|6
|9
|11
|Витязь
|12
|2
|10
|5
Результаты / календарь
19.09
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1.10
2.10
3.10
4.10
|29.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Металлург Мг
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо М – Авангард
|- : -
|29.09
|19:30
|
Куньлунь РС – Амур
|- : -
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