Пулккинен подписал контракт с «Куньлунем»

Финский нападающий Теему Пулккинен заключил контракт с «Куньлунь Ред Стар», сообщает пресс-служба КХЛ.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

Пулккинен с мая 2021 года по апрель 2023 играл за «Трактор». Также в КХЛ 31-летний хоккеист выступал за минское «Динамо», московское «Динамо» и «Локомотив». Всего на счету форварда в лиге 282 матча и 173 (99+74) очка.