«Металлург» — «Авангард», Кубок Гагарина: смотреть онлайн трансляцию матча
13:00
Сегодня, 28 марта, состоится шестой матч второго раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции, в котором «Металлург» на своем льду примет «Авангард». Начало матча — в 14.30 по московскому времени.
«Ястребы» ведут в серии со счетом 3-2. Последний матч команда Боба Хартли выиграла 4:0.
Лучшие бомбардиры обеих команд набрали по 10 очков в этом плей-офф: на счету форварда «Авангарда» Сергея Толчинского 4 гола и 6 передач, сколько же у капитана «Магнитки» Сергея Мозякина.
Следить за матчем «Металлург» — «Авангард» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.
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