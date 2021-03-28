Сегодня, 28 марта, состоится шестой матч второго раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции, в котором «Металлург» на своем льду примет «Авангард». Начало матча — в 14.30 по московскому времени.

«Ястребы» ведут в серии со счетом 3-2. Последний матч команда Боба Хартли выиграла 4:0.

Лучшие бомбардиры обеих команд набрали по 10 очков в этом плей-офф: на счету форварда «Авангарда» Сергея Толчинского 4 гола и 6 передач, сколько же у капитана «Магнитки» Сергея Мозякина.

Следить за матчем «Металлург» — «Авангард» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Металлург» — «Авангард»