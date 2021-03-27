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Главный тренер ЦСКА отказался от комментариев после поражения от «Локомотива» в шестом матче серии плей-офф

21:13
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отказался от комментариев после поражения от «Локомотива» в шестом матче серии плей-офф КХЛ (1:2 ОТ, 3-3).

— Нечего комментировать, готовимся к следующей игре, — приводит слова Никитина сайт «Локомотива».

Решающий матч пройдет в Москве 29 марта. В первом и четвертом матчах победу одержали ярославцы (2:0, 3:0), во второй, третьей и пятой встречах сильнее оказались армейцы (4:1, 2:1 ОТ, 3:2). Ранее в финал Западной конференции вышел петербургский СКА.

Дополнительная информация:

https://hclokomotiv.ru/article.asp?id=Press-konferencija-27-marta-7703

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