«Металлург» одолел «Ак Барс». Казанцы потерпели восьмое поражение в последних девяти матчах

«Металлург» одолел «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Магнитка» выиграла со счетом 2:1.

Автором решающего гола в конце третьего периода стал нападающий Никита Коростелев.

Также в составе «Магнитки» отличился форвард Егор Коробкин.

У казанцев единственная шайба на счету защитника Кирилла Адамчука.

Отметим, что по ходу встречи нападающий «Ак Барса» Никита Дыняке также отправил шайбу в сетку, но взятие ворот было отменено из-за помехи вратарю.

«Ак Барс» потерпел 8 поражение в последних 9 матчах.

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Коробкин — 7 (Дронов, Юров), 29:00 — 1:0. Адамчук — 1 (Шипачев, Лямкин), 42:13 — 1:1. Коростелев — 6 (бол., Майе, Лайпсик), 56:54 — 2:1.

Вратари: Паскуале — Билялов (59:13).

Штраф: 0 — 8.

Броски: 35 (12+17+6) — 33 (11+11+11).

Судьи: Гашилов, Оленин.

24 октября. Магнитогорск. Арена-Металлург.