Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:16

«Металлург» одолел «Ак Барс». Казанцы потерпели восьмое поражение в последних девяти матчах

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

«Металлург» одолел «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Магнитка» выиграла со счетом 2:1.

Автором решающего гола в конце третьего периода стал нападающий Никита Коростелев.

Также в составе «Магнитки» отличился форвард Егор Коробкин.

У казанцев единственная шайба на счету защитника Кирилла Адамчука.

Отметим, что по ходу встречи нападающий «Ак Барса» Никита Дыняке также отправил шайбу в сетку, но взятие ворот было отменено из-за помехи вратарю.

«Ак Барс» потерпел 8 поражение в последних 9 матчах.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Коробкин — 7 (Дронов, Юров), 29:00 — 1:0. Адамчук — 1 (Шипачев, Лямкин), 42:13 — 1:1. Коростелев — 6 (бол., Майе, Лайпсик), 56:54 — 2:1.

Вратари: Паскуале — Билялов (59:13).

Штраф: 0 — 8.

Броски: 35 (12+17+6) — 33 (11+11+11).

Судьи: Гашилов, Оленин.

24 октября. Магнитогорск. Арена-Металлург.

ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
5
3
Читайте также
Хабиб Нурмагомедов заявил, что драка его брата с Чимаевым никого не красит
Самый сексуальный врач выйдет в ринг: Доктор Майк родился в России и стал звездой в США
Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва Киевом «грязной бомбы»
Путин проведет 25 октября заседание совета по обеспечению потребностей ВС РФ
На Украине допустили проведение массовой мобилизации
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сочи» подтвердил увольнение Назарова и назначением Светлова на пост главного тренера

«Куньлунь» заключил пробный контракт с вратарем Мурыгиным
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 21 19 2 39
2 Локомотив 21 13 8 29
3 ЦСКА 20 13 7 29
4 Динамо М 21 13 8 29
5 Торпедо 21 13 8 27
6 Спартак 23 11 12 27
7 Витязь 22 10 12 25
8 Динамо Мн 21 9 12 22
9 Северсталь 22 9 13 22
10 Куньлунь 23 8 15 19
11 Сочи 20 3 17 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 22 15 7 33
2 Автомобилист 22 15 7 31
3 Сал. Юлаев 21 13 8 29
4 Сибирь 22 11 11 24
5 Барыс 22 11 11 23
6 Ак Барс 21 9 12 22
7 Адмирал 21 9 12 21
8 Нефтехимик 21 9 12 19
9 Трактор 21 8 13 19
10 Авангард 21 8 13 18
11 Амур 21 6 15 16
Результаты / календарь
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
24.10 17:00
Металлург – Ак Барс
 2 : 1
24.10 19:10
Динамо Мн – Динамо М
 - : -
24.10 19:30
СКА – Локомотив
 - : -
24.10 19:30
ЦСКА – Трактор
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости