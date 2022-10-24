«Металлург» одолел «Ак Барс». Казанцы потерпели восьмое поражение в последних девяти матчах
«Металлург» одолел «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Магнитка» выиграла со счетом 2:1.
Автором решающего гола в конце третьего периода стал нападающий Никита Коростелев.
Также в составе «Магнитки» отличился форвард Егор Коробкин.
У казанцев единственная шайба на счету защитника Кирилла Адамчука.
Отметим, что по ходу встречи нападающий «Ак Барса» Никита Дыняке также отправил шайбу в сетку, но взятие ворот было отменено из-за помехи вратарю.
«Ак Барс» потерпел 8 поражение в последних 9 матчах.
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«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Коробкин — 7 (Дронов, Юров), 29:00 — 1:0. Адамчук — 1 (Шипачев, Лямкин), 42:13 — 1:1. Коростелев — 6 (бол., Майе, Лайпсик), 56:54 — 2:1.
Вратари: Паскуале — Билялов (59:13).
Штраф: 0 — 8.
Броски: 35 (12+17+6) — 33 (11+11+11).
Судьи: Гашилов, Оленин.
24 октября. Магнитогорск. Арена-Металлург.
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