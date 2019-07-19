Защитник Дмитрий Мегалинский заключил просмотровый контракт с "Северсталью", сообщается в официальном Twitter клуба.

34-летний защитник пополнил череповецкую команду по ходу прошлого сезона и в 10 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 2 (1+1) очка при коэффициенте полезности "-3".

Ранее "Северсталь" подписала контракты с защитниками Виктором Балдаевым и Кириллом Масловым, а также словакским нападающим Адамом Лишкой.

Дмитрий Мегалинский подписал просмотровый контракт с "Северсталью"



Защитник пополнил состав череповецкой команды по ходу прошлого сезона, провёл 10 матчей, набрав 2 (1+1) очка за результативность при показателе полезности (-3). pic.twitter.com/RBwa6ZAoye – HC Severstal (@severstalclub) July 19, 2019

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