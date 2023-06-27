Матч Звезд КХЛ пройдет с 9 по 10 декабря 2023 года

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила календарь регулярного чемпионата. Матч Звезд КХЛ-2023 состоится с 9 по 10 декабря.

Сообщалось, что игры пройдут на «СКА Арене» в Петербурге.

Матч звезд КХЛ-2022 прошел с 10 по 11 декабря 2022 года в Челябинске на домашней арене «Трактора». Команда Дивизиона Боброва обыграла сборную Дивизиона Харламова со счетом 7:6.