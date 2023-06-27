В «Динамо» назвали неожиданным проведение шести матчей в КХЛ со «Спартаком»

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин назвал неожиданным то, что его команда проведет против столичного «Спартака» шесть матчей в предстоящем сезоне КХЛ.

«Календарь сложный, напряженный, но что поделать — все в равных условиях. Проблем не вижу, с кем играть первый матч, так как все команды сильные, будет интересный старт. Что касается спаренных матчей, то с ними связаны тяжелые моменты, но мы также понимаем, что есть определенные сложности по загруженности арен. Шесть матчей со «Спартаком» — это неожиданно, но будет интересно. Это историческое дерби, аншлаги, и болельщики будут довольны!» — приводит слова Сопина ТАСС.

«Спартак» и «Динамо» выступают в разных дивизионах Западной конференции КХЛ. Календарь нынешнего сезона включает в себя рекордные 165 игровых дней. Каждая команда сыграет по 68 матчей, а с момента старта чемпионата до первой паузы клубы проведут 98 игровых дней подряд.