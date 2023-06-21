«Амур» объявил об уходе нападающего Руденкова

«Амур» расторг контракт с нападающим Игорем Руденковым.

Как сообщает пресс-служба клуба, стороны прекратили сотрудничество по соглашению сторон.

Руденков играл в составе «Амура» с лета 2022 года. В сезоне КХЛ-2022/23 он провел 29 матчей и набрал (4+4) очков.