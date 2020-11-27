Согласно постановлению Правительства Вологодской области от 26.11, проведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях с привлечением зрителей запрещено.



Матч @severstalclub — #Спартак в Череповце 11 декабря, пройдёт без зрителей.