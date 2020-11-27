Матч «Северсталь» — «Спартак» пройдет без зрителей
22:09
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Спартак» пройдет без зрителей, информирует пресс-служба крано-белых. Встреча состоится 11 декабря в Череповце.
— Согласно постановлению Правительства Вологодской области от 26.11, проведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях с привлечением зрителей запрещено, — говорится в сообщении.
Согласно постановлению Правительства Вологодской области от 26.11, проведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях с привлечением зрителей запрещено.— Spartak Moscow (@spartak_hc) November 27, 2020
Матч @severstalclub — #Спартак в Череповце 11 декабря, пройдёт без зрителей.
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