Матч «Авангард» — «Локомотив» пройдет при аншлаге
17:22
Пресс-служба «Авангарда» сообщает, что все билеты на матч регулярного чемпионата КХЛ омичей против «Локомотива» проданы. Встреча пройдет в Балашихе сегодня, 23 февраля, начало — в 17.30 (мск).
«Авангард» занимает второе место в турнирной тавблице Восточной конференции с 83 очками. «Локомотив» — 6-я строчка и 68 баллов (Западная).
Ждём полные трибуны — все билеты на матч с «Локомотивом» проданы! #МыВИгре pic.twitter.com/phhsUqoUZ5— ХК Авангард (@hcavangardomsk) February 23, 2020
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