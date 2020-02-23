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Матч «Авангард» — «Локомотив» пройдет при аншлаге

17:22
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Пресс-служба «Авангарда» сообщает, что все билеты на матч регулярного чемпионата КХЛ омичей против «Локомотива» проданы. Встреча пройдет в Балашихе сегодня, 23 февраля, начало — в 17.30 (мск).

«Авангард» занимает второе место в турнирной тавблице Восточной конференции с 83 очками. «Локомотив» — 6-я строчка и 68 баллов (Западная).

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