Пресс-служба «Авангарда» сообщает, что все билеты на матч регулярного чемпионата КХЛ омичей против «Локомотива» проданы. Встреча пройдет в Балашихе сегодня, 23 февраля, начало — в 17.30 (мск).

«Авангард» занимает второе место в турнирной тавблице Восточной конференции с 83 очками. «Локомотив» — 6-я строчка и 68 баллов (Западная).