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Сегодня, 17:02

Матч «Динамо» Минск — «Динамо» Рига отменен

Иван Шитик
Корреспондент

В целях снижения рисков распространения вируса COVID-19 в КХЛ лига приняла решение не проводить матч между минским и рижским «Динамо», который был запланирован на 23 января, сообщает сайт «зубров».

Решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно.

Напомним, ранее также были отменены домашние матчx «зубров», которые должны были состояться 17, 19, 21 января.

Источник: https://hcdinamo.by/news/sobytiya/match-dinamo-minsk-dinamo-riga-zaplanirovannyy-na-23-yanvarya-otmenen/
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