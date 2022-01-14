Матч «Динамо» Минск — «Динамо» Рига отменен

В целях снижения рисков распространения вируса COVID-19 в КХЛ лига приняла решение не проводить матч между минским и рижским «Динамо», который был запланирован на 23 января, сообщает сайт «зубров».

Решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно.

Напомним, ранее также были отменены домашние матчx «зубров», которые должны были состояться 17, 19, 21 января.