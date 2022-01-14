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Сегодня, 14:55

«Адмирал» обыграл «Сибирь» в последнем матче перед вынужденной паузой в КХЛ

Роман Шишов
Корреспондент

«Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил Сибирь со счетом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Марк Верба, Дмитрий Саюстов и Артем Гареев. У «Сибири» отличились Ник Шор и Александр Шаров.

«Адмирал» занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции."Сибирь" идет шестой на «Востоке».

Эта игра стала последней в КХЛ перед вынужденной паузой, связанной с распространением коронавируса. Матчи, которые должны были пройти с 15 по 21 января, перенесены.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Шор — 10 (Йокипакка, Ли), 3:24 — 0:1. Верба — 6, 4:26 — 1:1. Шаров — 14 (бол., Пьянов, Йокипакка), 15:25 — 1:2. Саюстов — 7 (Калетник, Рыков), 18:51 — 2:2. Гареев — 5 (бол., Саюстов, Кестнер), 54:24 — 3:2.

Вратари: Серебряков — Сятери (59:03 — 59:44, 59:58).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 15 (4+5+6) — 32 (13+12+7).

Судьи: Гофман, Гофман.

14 января. Владивосток. Фетисов Арена.

ХК Адмирал
ХК Сибирь
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14.01 12:30
Адмирал – Сибирь
 3 : 2
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