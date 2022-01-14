«Адмирал» обыграл «Сибирь» в последнем матче перед вынужденной паузой в КХЛ
«Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил Сибирь со счетом 3:2.
В составе победителей шайбы забросили Марк Верба, Дмитрий Саюстов и Артем Гареев. У «Сибири» отличились Ник Шор и Александр Шаров.
«Адмирал» занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции."Сибирь" идет шестой на «Востоке».
Эта игра стала последней в КХЛ перед вынужденной паузой, связанной с распространением коронавируса. Матчи, которые должны были пройти с 15 по 21 января, перенесены.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)
Голы: Шор — 10 (Йокипакка, Ли), 3:24 — 0:1. Верба — 6, 4:26 — 1:1. Шаров — 14 (бол., Пьянов, Йокипакка), 15:25 — 1:2. Саюстов — 7 (Калетник, Рыков), 18:51 — 2:2. Гареев — 5 (бол., Саюстов, Кестнер), 54:24 — 3:2.
Вратари: Серебряков — Сятери (59:03 — 59:44, 59:58).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 15 (4+5+6) — 32 (13+12+7).
Судьи: Гофман, Гофман.
14 января. Владивосток. Фетисов Арена.
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Адмирал – Сибирь
|3 : 2