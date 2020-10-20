Матч «Динамо» из Риги против московского «Динамо» не состоится

В московское «Динамо» поступило письмо от рижского «Динамо», информирующее о том, что рижане не прилетят для участия в матче, который должен был состояться между нашими командами 24 октября, сообщает сайт бело-голубых.

Ранее рижское «Динамо» уведомило КХЛ о росте числа диагностированных случаев заражения коронавирусом в основной и молодежной команде. Прежде был уже отменен матч против «Витязя».