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Матч «Динамо» из Риги против московского «Динамо» не состоится

15:38
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В московское «Динамо» поступило письмо от рижского «Динамо», информирующее о том, что рижане не прилетят для участия в матче, который должен был состояться между нашими командами 24 октября, сообщает сайт бело-голубых.

Ранее рижское «Динамо» уведомило КХЛ о росте числа диагностированных случаев заражения коронавирусом в основной и молодежной команде. Прежде был уже отменен матч против «Витязя».

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/125778-prodaja_biletov_ostanovlena

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