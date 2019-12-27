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Матч «Барыс» — «Динамо» Москва начнется с минуты молчания в память жертв авиакатастрофы

13:36
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Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и московским «Динамо» начнется с минуты молчания, сообщает официальный сайт лиги.

Утром 27 декабря самолет после вылета из Алма-Аты упал, врезавшись в бетонное ограждение и двухэтажное здание. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. По предварительным данным жертвами авиакатастрофы стали 14 человек.

Матч пройдет 27 декабря и начнется в 16:30 мск.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/12/27/463573.html

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