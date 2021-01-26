Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:5).

«Первый период был очень равным, может у нас было преимущество, но мы не могли добраться до ворот. Во втором преимущество стало больше, но забросили только одну шайбу. В третьем стали больше удаляться, а «Авангард» был эффективен. Нам нужно еще расти как команде», — приводит слова Марьямяки официальный сайт КХЛ.

«Йокерит» с 55 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Авангард» с 66 очками — на второй строчке на Востоке.