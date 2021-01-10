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Марьямяки — о победе над «Автомобилистом»: «Доволен, что забросили три шайбы в равных составах»

18:30
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Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:2).

«Первый период был неплохим, второй уже не так прошел, хотя забросили две шайбы, — приводит слова тренер сайт КХЛ. — Самое главное, что Марко Анттила в конце отличился и принес нам победу. Доволен, что забросили три шайбы в равных составах. Важно, что Маркус Хянникяйнен сегодня играл, он уже давно находится без игровой практики.

Ротация вратарей? Посмотрим, будет ли шанс у Самуэля Юкури, пока об этом даже не думали».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/10/479811.html

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