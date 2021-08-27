Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча с «Локомотивом» (0:1) на Кубке Губернатора Челябинской области.

— В первом периоде мы старались сыграть от обороны. К сожалению, нам не все удалось в оборонительных действиях в средней зоне. Но во втором периоде решили перейти к более активным действиям и игра наладилась. «Сибирь» не хватило на третий период. «Локомотив» — опытная команда, которая очень грамотно сыграла по счету. Результат нас абсолютно не устраивает. Мы выиграли на турнире только один матч, но положительный момент это то, что команда во всех матчах играла до конца.

Мы немного беззубо сыграли в атаке. Были моменты, когда и в пустые бросали. Здесь уже нужно задавать вопросы игрокам. Когда человек не попадает по пустым, то что еще нужно делать? Тренировать броски по пустым? Это ведь уже смешно. Хотя я бы еще отметил игру обоих вратарей — Сятери и Паскуале показали очень высокий уровень мастерства.

— Есть ли понимание, насколько серьезным оказалось повреждение Никиты Короткова во втором периоде?

— Насколько я понял, у него не очень серьезная травма, но мы решили его поберечь — на носу уже старт чемпионата. У нас был в резерве Серега Дубакин, который вышел и показал все, что смог. Ему нужно было почувствовать игру в составе. Из фарм-клуба мы никого не ждем. Не уверен, что парни из Орска нас сильно усилят.

— Согласны, что в Челябинске «Сибирь» очень слабо играла на пятачке?

— Согласен, проблемы есть. К сожалению, пока не знаем в чем причина. У нас и защитники, которым это делать абсолютно не надо, начинают что-то выдумывать, и нападающие не лезут на ворота. По приезде, будет большой разбор того, что вообще у нас идет не так и что нам нужно упростить, чтобы сделать игру более рациональной. На пятаке выживают не все.

— Оцените игру Тревора Мерфи. Со стороны кажется, что на данный момент он выпадает из системы.

— Он еще знакомится с командой. По движению и в плане атакующих действий Мерфи — один из лучших защитников команды. Пока не вижу, чтобы он проигрывал борьбу. Да, то,что он принимает какие-то спонтанные решение, которые не нужно принимать — это очевидно. Сейчас у нас есть больше претензий к другим защитникам. Не будем акцентировать внимание на том, что он — единственный и неповторимый. По командным законам «Сибири», у нас все равны. То, что он хорош в атакующих действиях — это однозначно. Через него идет розыгрыш большинства. Плюс он не передерживает шайбу. Не ждите, что он будет обыгрывать всех в одного.