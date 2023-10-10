Мартемьянов назвал ключевой момент в матче против «Лады»
Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Ладой» (3:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Благодарю болельщиков за сумасшедшую поддержку, а команду — за хороший настрой. Много блокированных бросков, самоотверженно играли. Считаю, что матч удался у обеих команд. Прекрасно понимали, что «Лада» в непростой ситуации, они проявили характер, команда хорошо выглядела. Еще хочется поздравить нашего вратаря с первым «сухарем» в КХЛ, это запоминающаяся на всю жизнь вещь. Забитые голы... Ну, могли забить и еще! Но сыграли правильно и в атаке, и в обороне. Ключевой момент — отыграли втроем и не дали сопернику создать голевые моменты», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.
«Лада» идет на 4-м месте в турнирной таблице «Востока», набрав 20 очков за 18 матчей. «Амур» располагается на 8-й позиции (16 очков в 15 встречах).
Команда из Тольятти 14 октября на своем льду примет «Адмирал». Хабаровский клуб 12-го числа дома сыграет против «Ак Барса».
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|10.10
|12:00
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Амур – Лада
|3 : 0
|10.10
|12:30
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Адмирал – Ак Барс
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|10.10
|17:00
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Сал. Юлаев – Автомобилист
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