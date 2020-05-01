Марковин и Петунин перешли из «Северстали» в московское «Динамо»
17:17
Московское «Динамо» произвело обмен с «Северсталью». Как сообщает официальный сайт бело-голубых, их состав пополнился Дмитрием Марковиным и Александром Петуниным.
Александр Петунин в прошедшем сезоне провел 42 игры, набрав 18 (7+11) очков.
Дмитрий Марковин принял участие в 49 матчах, набрав 16 (7+9) баллов за результативность.
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Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/107623-__dinamo___proizvelo_obmen_s____severstal_yu__