Марков не поможет "Ак Барсу" в матче с ЦСКА из-за болезни

Защитник "Ак Барса" Андрей Марков из-за болезни не сыграет с ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Об этом заявил старший тренер казанской команды Александр Смирнов.

- С утра немного приболел Андрей Марков, пришлось его заменить – будет играть Рафаэль Батыршин, - цитирует Смирнова официальный сайт клуба.

40-летний Андрей Марков в текущем сезоне провел 49 матчей за "Ак Барс" и набрал 14 (2+12) очков.

Матч "Ак Барс" - ЦСКА начнется в 19.30 по московскому времени.

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