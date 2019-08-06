Максим Третьяк: "У меня есть свой путь и мне все равно, что обо мне пишут"

Голкипер рижского "Динамо" Максим Третьяк заявил, что его больше не волнуют сравнения со знаменитым родственником – дедушкой Владиславом Третьяком.

– Да, он смотрит все нарезки моих матчей, – приводит слова Третьяка официальный сайт КХЛ. – В прошлом году часто созванивались, он объясняет, как нужно действовать, как избегать ошибок. Все-таки у нас хоккейная семья.

– Вас не напрягает, что СМИ обычно пишут про вас не "Максим Третьяк", а "внук Третьяка"?

– Может, раньше такая формулировка меня и задевала, но сейчас я в принципе не читаю прессу. У меня есть свой путь и мне все равно, что обо мне пишут. Так что называйте как хотите.

– Вам уже 22 года – возраст, когда пора заявлять о себе в КХЛ. Чувствуете, что этот сезон может стать для вас прорывным?

– На каждый сезон ставишь себе самую высокую планку. Но я не очень люблю загадывать, поэтому от меня требуется только работать. А того, кто работает, потом Бог вознаграждает.