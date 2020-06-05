Максим Третьяк стал игроком «Сочи»

Голкипер Максим Третьяк продолжит карьеру в «Сочи». Контракт с вратарем рассчитан до конца сезона-2020/21, сообщает официальный сайт «Сочи».

Вратарскую линию «леопардов» пополнил Максим Третьяк.

Двусторонний контракт с 23-летним голкипером рассчитан до конца сезона 2020/21.

Подробнее об игроке: https://t.co/G1Pu6MWFjb pic.twitter.com/STtzyGwFnv — ХК «Сочи» (@HCSOCHI) June 5, 2020

Вратарь начинал свою карьеру в системе московских армейцев. Успел поиграть за «Красную армию» в МХЛ и «Звезду» в Высшей хоккейной лиге.

В КХЛ Третьяк дебютировал в сезоне-2016/17 за «Адмирал» из Владивостока. Затем в карьере молодого вратаря были рижское «Динамо» и ЦСКА. В сезоне-2018/19 вместе с москвичами он стал обладателем Кубка Гагарина.

На международном уровне голкипер регулярно призывался в сборные команды России различных возрастов. На молодежном чемпионате мира 2015 года в составе сборной России вратарь стал обладателем серебряной медали.