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Максим Третьяк стал игроком «Сочи»

14:02
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Голкипер Максим Третьяк продолжит карьеру в «Сочи». Контракт с вратарем рассчитан до конца сезона-2020/21, сообщает официальный сайт «Сочи».

Вратарь начинал свою карьеру в системе московских армейцев. Успел поиграть за «Красную армию» в МХЛ и «Звезду» в Высшей хоккейной лиге.

В КХЛ Третьяк дебютировал в сезоне-2016/17 за «Адмирал» из Владивостока. Затем в карьере молодого вратаря были рижское «Динамо» и ЦСКА. В сезоне-2018/19 вместе с москвичами он стал обладателем Кубка Гагарина.

На международном уровне голкипер регулярно призывался в сборные команды России различных возрастов. На молодежном чемпионате мира 2015 года в составе сборной России вратарь стал обладателем серебряной медали.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=9923

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