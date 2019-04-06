Максим Тальбо: "Салават" не получил психологическое преимущество"

Форвард "Авангарда" Максим Тальбо, который забил гол в пятом матче финала "Востока" с "Салаватом Юлаевым" (2:3 2ОТ), подвел итоги встречи.

– Забивали до этого с отрицательного угла из-за ворот?

– Шайба удачно отскочила. Всегда, когда вратарь сидит, из такой позиции всегда бросаю. Здорово, что зашла.

– "Салават" получил психологическое преимущество?

– Нет.

– Десять лет назад вы сделали дубль в финале Кубка Стэнли. Эмоционально сравнимы та игра и сегодняшняя?

– От любой шайбы в плей-офф эмоции всегда зашкаливают – неважно, когда забиваешь, в втором периоде или овертайме. Когда забиваешь в овертайме – это круто!

– В плей-офф вы почти не играли. Трудно влиться?

– Совсем нет. Я усердно работал в тренажерном зале и на льду, поэтому легко вкатился и отлично себя чувствовал. (Алексей Шевченко)

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей