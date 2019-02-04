16:58 | Хоккей — КХЛ

Максим Сушинский: "У меня нет впечатления от встречи с Моуринью. Мне больше интересен Хартли"

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П​резидент "Авангарда"  Максим Сушинский прокомментировал приезд известного португальского футбольного тренера Жозе Моуринью в Балашиху на матч команды против СКА. Он отметил, что ему более интересен канадский тренер омского клуба Брендон Хартли.

- Этот вопрос больше к нашим пиарщикам, – цитирует Сушинского телеканала "360". – Сегодня виделся с ним. Честно говоря, у меня никакого впечатления. Меня больше заботит своя игра, чем Моуринью. Спокойно отнесся. Мне больше интересен Боб Хартли.

Ранее было опубликовано совместное фото Хартли и Моуринью.

 

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Дополнительная информация

https://360tv.ru/news/sport/mne-bolshe-interesen-bob-hartli-chem-mourinju-prezident-avangarda-o-priezde-portugaltsa-v-balashihu-04022019/

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