Максим Сушинский: "У меня нет впечатления от встречи с Моуринью. Мне больше интересен Хартли"

П​резидент "Авангарда" Максим Сушинский прокомментировал приезд известного португальского футбольного тренера Жозе Моуринью в Балашиху на матч команды против СКА. Он отметил, что ему более интересен канадский тренер омского клуба Брендон Хартли.

- Этот вопрос больше к нашим пиарщикам, – цитирует Сушинского телеканала "360". – Сегодня виделся с ним. Честно говоря, у меня никакого впечатления. Меня больше заботит своя игра, чем Моуринью. Спокойно отнесся. Мне больше интересен Боб Хартли.

Ранее было опубликовано совместное фото Хартли и Моуринью.

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