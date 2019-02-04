Максим Сушинский: "У меня нет впечатления от встречи с Моуринью. Мне больше интересен Хартли"

Президент "Авангарда" Максим Сушинский прокомментировал приезд известного португальского футбольного тренера Жозе Моуринью в Балашиху на матч команды против СКА. Он отметил, что ему более интересен канадский тренер омского клуба Брендон Хартли.
- Этот вопрос больше к нашим пиарщикам, – цитирует Сушинского телеканала "360". – Сегодня виделся с ним. Честно говоря, у меня никакого впечатления. Меня больше заботит своя игра, чем Моуринью. Спокойно отнесся. Мне больше интересен Боб Хартли.
Ранее было опубликовано совместное фото Хартли и Моуринью.
Когда есть что обсудить 🤝 #SpecialOne #МощныйМатч pic.twitter.com/9YwCRwdCbg– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 4 февраля 2019 г.
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Дополнительная информация
https://360tv.ru/news/sport/mne-bolshe-interesen-bob-hartli-chem-mourinju-prezident-avangarda-o-priezde-portugaltsa-v-balashihu-04022019/