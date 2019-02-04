"Когда есть что обсудить". Совместное фото Хартли и Моуринью

Известный футбольный тренер Жозе Моуринью прибыл на арену в Балашихе, где сегодня состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между "Авангардом" и СКА. 56-летний специалист сфотографировался с главным тренером омского клуба Бобом Хартли.
Когда есть что обсудить 🤝 #SpecialOne #МощныйМатч pic.twitter.com/9YwCRwdCbg– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 4 февраля 2019 г.
"Авангард" занимает 4-е место в Восточной конференции, имея в активе 75 очков. Моуринью в настоящее время находится без клуба - он был уволен из "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года.
Загрузка...