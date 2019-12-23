Максим Сушинский: «Неправильно держать такого хоккеиста, как Пивцакин, в запасе»

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал расторжение контракта с защитником Никитой Пивцакиным.

Мы ценим все то, что сделал Никита для нас в прошлом сезоне, когда помог команде дойти до финала плей-офф, — заявил официальному сайту клуба президент ХК «Авангард» Максим Сушинский. — Однако в данный момент мы считаем неправильным держать такого хоккеиста, как Пивцакин, в запасе — ему нужно дать возможность играть.

Пивцакин выступал за «Авангард» с 2018 года. В текущем сезоне 28-летний защитник провел 22 матча в КХЛ, набрав 3 (1+2) очка при коэффициенте полезности «-2».